Учредитель детского лагеря «Янтарь плюс» задолжал Череповецкому району 3,7 млн рублей

26.09.2019 [Общество]
Учредитель детского лагеря «Янтарь плюс» задолжал Череповецкому району 3,7 млн рублей

Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о взыскании с ЗАО «Детский физкультурно-оздоровительный туристско-спортивный комплекс «Янтарь» 3 755 526 рублей в пользу Череповецкого района.

В суд обратился Комитет имущественных отношений администрации Череповецкого района. В иске говорится,  что «Янтарь» не вносил плату за пользование земельным участком площадью 78 000 кв.м. с 12 апреля 2013 года. Речь идет о территории, на которой расположен детский санаторий «Янтарь плюс».

Напомним, в 2016 году лагерь «Янтарь плюс» закрылся из-за проблем с отоплением, долгов перед «Теплоэнергией» и Пенсионным фондом. Сейчас помещения некогда популярного места детского отдыха заброшены и разграблены: там разрушаются мебель, оборудование, автомобили.

В апреле 2017 года собственник заявил, что готов продать лагерь «Янтарь плюс». Елена Авдеева, которая тогда была заместителем мэра Череповца, в ответ на это сказала, что у города нет средств на выкуп лагеря, но что с поиском инвестора готово помочь инвестагентство «Череповец». Между тем, за эти годы инвестор так и не нашелся.

Подробнее о происходящем в лагере NewsVo писал в материале "Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь". Летом на сайте Change.org появилась петиция, в которой жители просят восстановить его работу. 

Тэги: детский отдых, детские лагеря
Фото: vk.com/stalker_vologda

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