Вологжанка украла у подруги, которая взяла кредит на свадьбу, 70 тысяч рублей

26.09.2019 [Происшествия]

22-летнюю жительницу Вологды осудили за кражу 70 000 рублей у подруги. Деньги были взяты в кредит и должны были пойти на организацию свадьбы потерпевшей.

Судом и следствием было установлено, что вологжанка воровала деньги с середины мая по июнь 2019 года, сразу после того, как узнала, что подруга выходит замуж и оформила кредит на свадьбу. Крупная сумма — 250 000 рублей — хранилась в спальне невесты в ящике компьютерного стола. Подсудимая решила воспользоваться случаем и улучшить свое материальное положение

— С этой целью, начиная с мая-месяца злоумышленница повадилась практически ежедневно ходить в гости к невесте. Каждый раз, находясь в квартире у подруги, незаметно для последней, похищала по одной денежной купюре достоинством 5 000 рублей. Всего таким образом преступница «вынесла» из дома новоиспеченной невесты 70 000 рублей, — сообщает прокуратура Вологды.

В июне невеста и жених решили пересчитать деньги и, обнаружив пропажу, сразу же обратились в полицию. Воровку вычислили, возбудили уголовное дело.

Подсудимая вину в совершенном ею преступлении признала полностью, раскаялась. Суд назначил девушке наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, она должна будет вернуть потерпевшей 70 000 рублей.

Как ранее сообщал NewsVo, в Череповце пенсионерка, надеясь получить компенсацию за свое участие в финансовой пирамиде, взяла кредиты и перевела мошенникам около миллиона рублей.

Тэги: кредит, свадьба, кража

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