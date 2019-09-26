«Вологда-Чеваката» подписала контракт с нападающей Ксенией Шаровой

«Вологда-Чеваката» объявила о подписании контакта с победительницей Чемпионата Европы для девушек не старше 16 лет и Молодежного Чемпионата России 2014/15 в составе «Спарта энд К-2» Ксенией Шаровой.



Ксения является воспитанницей подмосковного клуба, где и начинала играть. Девушка отмечает, что в Вологде ей нравится.



«У меня остались самые теплые ощущения от города, дворца спорта, хорошие впечатления и о болельщиках. Постараюсь радовать их. Самые первыe впечатления после того, как приехала уже сейчас, очень приятные, есть один немаловажный факт - вместе с некоторыми девчонками я уже играла ранее в одной команде. Рада, что есть знакомые лица. В Вологде меня приняли очень тепло, располагающая атмосфера внутри команды. На мой взгляд, команда в этом сезоне собралась очень хорошая, и наша главная задача – бороться в каждом матче и побеждать», - сказала Ксения в интервью пресс-службе клуба.

