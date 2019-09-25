Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной

Студент, подрабатывавший летом на набережной в Вологде, уволился из «Магистрали», когда узнал, с какими нарушениями проводятся работы. О них ему рассказала Миля Капустина, стоявшая летом в одиночном пикете против бетонирования берегов.

Одиночный пикет Мили Капустиной 31 июля 2019 года.

31 июля девушка вышла на Октябрьский мост с плакатом «Где берега беззакония?». По ее словам, некоторые из водителей, проезжавших мимо, показывали ей знаки поддержки.

Прохожие реагировали реже, но один молодой человек подошёл и попросил рассказать поподробнее, почему Миля стоит с пикетом из-за набережной.

- Я ему рассказала и про предписания департамента строительства об остановке работ, и про завышенный ростверк, про риски бетонирования в отношении памятников архитектуры и исторического ландшафта. Он все выслушал, задавал уточняющие вопросы, а потом сказал «Стыдно признаться, я там работаю». При этом он указал пальцем куда-то в районе Чернышевского, 2 и церкви Дмитрия Прилуцкого. В это время там работала бригада «Магистрали» на берегу, - рассказала Миля.

Оказалось, что молодого человека зовут Даниил, он живет в Вологде, но сейчас учится в Казани и приехал на лето домой, устроившись на летнюю подработку в «Магистраль».

- Да, очень стыдно, я правда не знал про все то, что вы говорите. Я приехал из Казани на лето домой, на каникулы, подработка нужна. И вообще я хочу, чтобы набережная в Вологде была красивая, как в Казани, а там у них - трава, деревянные мостики, - сказал он Миле после услышанного. - Я осталась ещё пикетировать, думая о том, что и в «Магистрали» могут работать хорошие ребята, просто они не понимают, что за благом может скрываться уничтожение, - говорит Миля.

А спустя несколько дней она встретила Даниила на проектной мастерской, посвященной набережной, в Союзе архитекторов в Вологде.

- Подошла к нему, спросила, как дела. А он отвечает: «Я уволился на следующий день. Не могу там быть после того, как знаю правду и прочитал несколько статей про набережную».

Напомним, в субботу 21 сентября очевидцы сообщили, что на берегах реки возобновились работы, хотя с 22 июля на их проведение был наложен мораторий.

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