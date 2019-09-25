В Вытегорском районе участковый покровительствовал незаконной добыче песка

В Вытегорском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции, подозреваемого в получении взятки. По версии следствия, с апреля 2018 по июль 2019 года мужчина незаконно обогатился на 16.5 тысяч рублей.

Следователи полагают, что весной 2018 года подозреваемый уличил двух мужчин в незаконной добыче песка на карьере в Вытегорском районе. Угрожая нарушителям привлечением к ответственности, он предложил платить ему по 500 рублей за каждую вывезенную машину.

«Всего за указанный период с карьера вывезено не менее 33 автомашин КамАЗ с песком», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки). В сентябре 2019 года подозреваемый уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Ранее NewsVo сообщал, что в Великом Устюге вынесли приговор сотруднику колонии №3, который вымогал у осужденного взятки за общее покровительство. Кроме того, он предлагал за вознаграждение перевести заключенного в колонию-поселение.