В Великом Устюге осудили сотрудника ИК-3, который за взятку обещал заключенному перевод в колонию-поселение

12.08.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге вынесли приговор сотруднику колонии №3, который вымогал у осужденного взятки за общее покровительство. Кроме того, он предлагал за вознаграждение  перевести его в колонию-поселение.

- По версии следствия, в феврале 2018 года начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-3 УФСИН России по Вологодской области получил взятку в размере 20 тысяч рублей от отбывающего наказание осужденного  за общее покровительство. В мае 2018 года подозреваемый предложил осужденному изменить место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение, и попросил за оказание содействия в решении данного вопроса взятку в виде денег в сумме 100 тысяч рублей, - сообщал ранее СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, летом 2018 года подозреваемый получил от осужденного частями 115 тысяч рублей. В дополнение к этому он потребовал у осужденного еще 50 тысяч рублей, угрожая в случае отказа изменить ему условия содержания на более строгие, а также поместить в штрафной изолятор. В октябре 2018 года подозреваемый получил от осужденного часть требуемых денежных средств в размере 10,5 тысяч рублей. Однако затем осужденный отказался передавать подсудимому оставшуюся часть взятки и обратился к руководству ИК-3.

В отношении 33-летнего сотрудника исправительной колонии возбудили уголовные дела ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки), п.п.«б,в» ч.5 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд, рассмотрев доказательства, представленные следователями, назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить в пользу государства штраф в размере миллиона рублей, выплатить сумму, полученную им в качестве взятки. После освобождения из колонии мужчина еще на пять лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных органах.

 

Тэги: взятки, колония

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