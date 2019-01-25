В Великом Устюге сотрудник ИК-3 за взятку обещал перевести осужденного в колонию-поселение

В Великом Устюге сотрудник колонии №3 вымогал у осужденного взятки за общее покровительство. Кроме того, он предлагал за вознаграждение перевести его в колонию-поселение.

- По версии следствия, в феврале 2018 года начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-3 УФСИН России по Вологодской области получил взятку в размере 20 тысяч рублей от отбывающего наказание осужденного за общее покровительство. В мае 2018 года подозреваемый предложил осужденному изменить место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение, и попросил за оказание содействия в решении данного вопроса взятку в виде денег в сумме 100 тысяч рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Летом 2018 года подозреваемый получил от осужденного частями 115 тысяч рублей. В дополнение к этому он потребовал у осужденного еще 50 тысяч рублей, угрожая в случае отказа изменить ему условия содержания на более строгие, а также поместить в штрафной изолятор. В октябре 2018 года подозреваемый получил от осужденного часть требуемых денежных средств в размере 10,5 тысяч рублей.

О преступлении узнали по результатам совместной работы сотрудников СК России и подразделения собственной безопасности УФСИН России по Вологодской области возбуждены уголовные дела.

- Проверкой деятельности подозреваемого выявлен также факт передачи сотрудником колонии осужденному мобильного телефона и сим-карты, пронос которых на режимную территорию строго запрещен. Эти предметы следователями у осуждённого изъяты и признаны вещественными доказательствами, - говорится в сообщении следственного комитета.

В отношении 33-летнего сотрудника исправительной колонии, возбуждены уголовные дела ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки), п.п.«б,в» ч.5 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).