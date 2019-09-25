В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области

25.09.2019 [Политика]

Сегодня в официальной группе Совета Федерации в соцсети ВКонтакте появился пост о вручении удостоверений и нагрудных знаков семи новым сенаторам. Среди них - бывший мэр Череповца Елена Авдеева, которая ушла с этого поста в отставку 18 сентября.

Правда, в сообщении Совета Федерации написано, что Елена Авдеева представляет в нем Волгоградскую область:

Сама Елена Авдеева сначала сделала перепост этой новости у себя на странице, но потом удалила ее - видимо, заметив ошибку.

В группе Совета Федерации Вологодская область все еще остается Волгоградской. Прокомментировать пост там нельзя, контактов администраторов нет, сообщения также отправить невозможно - сенаторы явно не настроены на общение с жителями.

UPD: После появления этой новости на NewsVo ошибка в группе Совета Федерации была исправлена.

Тэги: Совет Федерации, сенаторы

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