В России назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Рейтинг регионов России с наибольшим размером пенсий возглавил Чукотский автономный округ. По данным «Известий», пенсионеры там получают в среднем по 24,3 тысяч рублей в месяц.

— Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, — сообщает издание.

Высокие пенсии в Магаданской области (21,6 тыс.), на Камчатке (21,2 тыс.), Мурманской области (19 тыс.) и Якутии (18,9 тыс.). Аутсайдеры рейтинга — Дагестан (10,9 тыс.), Кабардино-Балкария (11 тыс.), Карачаево-Черкесия (11,9 тыс.), Калмыкия (12 тыс.) и Ингушетия (12,1 тыс.).

Как ранее сообщал NewsVo, средний размер пенсии по старости в Вологодской области, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России, составляет 15,3 тысячи рублей. В регионе проживает 380 тысяч пенсионеров.