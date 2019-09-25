Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина

25.09.2019 [Происшествия]

Следователи-криминалисты продолжают поиски пропавшего в январе этого года 27-летнего вологжанина Данила Репина. Накануне в поисковой операции участвовали более 50 человек из числа курсантов ВИПЭ ФСИН России и сотрудников полиции.

— Проведено тщательное обследование участка местности вблизи д. Терпелка, Новый Источник, а также автомобильной дороги А114 Вологда-Череповец на территории Вологодского района, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Поиски с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей также проводились в этой местности в феврале 2019 года и в апреле, после того, как сошел снег.

Как ранее сообщал NewsVo, утром 10 января этого года Даниил Репин уехал из дома № 27 на улице Ярославская в сторону работы. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

В ходе доследственной проверки следователям удалось проследить путь вологжанина до автозаправочной станции в Вологде и до деревни Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

— Организованные в той местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей результатов не дали, из-за прошедших обильных снегопадов. Опросом местных жителей установить, что связывало мужчину с этой деревней, не удалось, — сообщается на сайте регионального СК.

По факту безвестного исчезновения 27-летнего вологжанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Тэги: поиск людей

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