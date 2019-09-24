«Магистраль» потребовала удалить с NewsVo пост со словом «ханурики»

23 сентября в редакцию NewsVo принесли претензионное письмо из ООО «Магистраль». После того, как полиция отказала фирме в возбуждении уголовного дела по факту публикации на нашем сайте поста о бетонировании набережной со словом «ханурики», директор фирмы Павел Волков решил подать в суд иск о защите деловой репутации.



Пост «Работы на набережной опять начались?» из группы градозащитного движения «Настоящая Вологда» был размещен на нашем сайте 18 июня. В нем говорилось, что вместо того, чтобы срезать незаконный ростверк (бетонную отмостку выше проекта), некие «ханурики» делают на ней деревянную опалубку для камней и бетона.

- Указанные утверждения создают у коллег, конкурентов, знакомых, друзей и родственников сотрудников ложное представление об ООО «Магистраль» и его сотрудниках, директоре, негативно характеризуя, а также сообщая о нарушении законодательства Российской Федерации. Такие утверждения формируют негативное общественное отношение к участнику хозяйственных отношений, и наносят вред его деловой репутации, - говорится в претензии о защите деловой репутации (прим. – пунктуация авторов сохранена).

Павел Волков считает, что указанные в посте сведения являются порочащими, поскольку утверждают о нарушении сотрудниками и директором ООО «Магистраль» «действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном поведении, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности».



Директор ООО "Магистраль" требует в течение двух дней удалить с сайта пост «Настоящей Вологды», а также опубликовать опровержение в рубрике «Новости». Оно, по условиям, изложенным в претензии, должно полностью содержать текст поста с пометкой о недостоверности изложенной информации. Отметим, что требование «Магистрали» удалить пост в течение двух дней неправомерно – согласно Закону о СМИ, у журналистов есть 10 дней на публикацию опровержения.

В претензии говорится, что если пост не будет удален, а опровержение не будет опубликовано, «Магистраль» обратится в Арбитражный суд Вологодской области с иском к изданию NewsVo.

Напомним, что ООО «Магистраль» часто становилось "героем" новостей и статей на Newsvo, и не только из-за работ по берегоукреплению набережной, которые вызывают возмущение многих жителей Вологды.

В субботу 21 сентября очевидцы сообщили, что на набережной в Вологде возобновились работы, хотя с 22 июля на их проведение был наложен мораторий.