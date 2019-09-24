В Вологде отремонтировали хирургическое отделение горбольницы №1

24.09.2019 [Общество]

В Вологде завершился ремонт хирургического отделения в городской больнице №1. Там полностью обновили стены, пол, потолок, заменили сантехнику, вентиляцию, пожарную сигнализацию, оконные и дверные блоки, мебель, сообщает пресс-служба областного правительства.

Из регионального бюджета на ремонт отделения были выделены около 16 миллионов рублей. Благодаря проведенному аукциону по поиску подрядчика, удалось сэкономить 4 миллиона рублей. Эти деньги направят на ремонт лестничных проёмов в больнице.

 «Большинство зданий наших медицинских организаций Вологодской области построены в 50-60 годы. И, соответственно, учреждения требуют проведения ремонтных работ, - отметила начальник управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения Светлана Пчелинцева. – Кроме того, новое оборудование, которые мы устанавливаем, диктует новые требования к помещениям. В преддверии реализации национального проекта «Здравоохранение» Губернатором Вологодской области были проведены выездные совещания на базе наших учреждений, в том числе городской больницы. В итоге были выделены средства для ремонта нейрохирургического отделения больницы, который завершился в 2018 году, и для ремонта хирургического отделения №1. Мы провели конкурсные процедуры, была определена  подрядная организация. Сроки, обозначенные в контракте, выполнены».

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологодской области реализуется национальный проект «Здравоохранение». В рамках его реализации из федерального бюджета выделены средства на приобретение медоборудования. Так, два новых томографа купили в городскую больницу № 1 в Вологде: техника заработает после монтажа и пуско-наладочных работ в октябре этого года. 60 млн рублей на приобретение техники выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках программы «Здоровье Вологодчины» предусмотрены средства на проведение ремонтов в медицинских организациях. Так, в 2019 году на капитальные ремонты выделено 650 млн. рублей.

В Вологде большая часть ремонтов проходит в областной клинической больнице, поскольку там сконцентрировано оказание помощи самым тяжелым пациентам. В Череповце ремонты проходят в детских поликлиниках, областной клинической больнице №2. Кроме того, приводят в порядок и центральные районные больницы.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

 

Тэги: капремонты, здравоохранение

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