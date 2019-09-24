Пьяная череповчанка обвинила сожителя в измене и несколько раз ударила ножом

24.09.2019 [Общество]

В Череповце завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летней местной жительницы. По версии следователей, нетрезвая череповчанка обвинила сожителя в измене и несколько раз ударила его ножом.

Инцидент произошел в начале июля этого года: обвиняемая вернулась с ночной смены домой, где выпила с сожителем алкоголь.

«Из-за усталости и состояния опьянения женщина упрекнула сожителя в неверности, в результате чего между ними произошла ссора», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповчанка схватила нож, которым нанесла потерпевшему несколько ударов в плечо и спину, причинив ранение лёгкого.

Она не желала мужчине смерти, поэтому вызвала скорую помощь, которая смогла спасти пострадавшего. Кроме того, обвиняемая раскаялась в содеянном и написала явку с повинной.

Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который из ревности убил 23-летнего знакомого. Трагедия произошла в конце мая этого года. 

Тэги: покушение, ревность

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотьме покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии
«Мы уже плывем»: жители Кузино два часа ждали скорую помощь из Великого Устюга
"Человек просто гниёт заживо": череповчанин в инвалидной коляске оказался без паспорта и медпомощи
Олег Васильев не вошел в состав нового правительства Вологодской области
В поселке под Вологдой больную корову бросили на улице
Мэр Череповца Елена Авдеева ушла в отставку
«Это не „Кросс нации“, это дурдом нации»: жители жалуются на организацию забега в Вологде
В Вологодской области изъяли фальшивую пятирублевую монету
В Вологодской области задержали «вора в законе» и троих его подельников
В Бабушкинском районе возбудили уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия
24.09.2019 [Общество]

Суд в Великоустюгском районе не стал штрафовать фирму за нарушение графика вывоза мусора

623
0
15.09.2019 [Политика]

Шесть минут на человека: жители просят внести в Книгу рекордов Гиннесса Ломоватскую избирательную комиссию

6772
1
23.09.2019 [Общество]

13 российских компьютеров «Эльбрус» передали технопарку «Кванториум» в Вологде

697
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Опровержение
«Магистраль» потребовала удалить с NewsVo пост со словом «ханурики»
Дачницу из Устюжны будут судить за выращивание 350 кустов мака
В Вологде отремонтировали хирургическое отделение горбольницы №1
Защитные сетки от диких животных установят вдоль трассы в Устюженском районе
Пьяная череповчанка обвинила сожителя в измене и несколько раз ударила ножом
Банк «Открытие»: как получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку
 


23.09.2019 [Общество]

"В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково": в Вологде прошел эко-митинг

1239
0
24.09.2019 [БлогоVO]

О том, почему мы удаляем пост о «хануриках» 

385
0
20.09.2019 [Обзор Прессы]

Профнастил, реновация и вандализм, или когда наследие не нужно

672
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика