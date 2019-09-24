Пьяная череповчанка обвинила сожителя в измене и несколько раз ударила ножом

В Череповце завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летней местной жительницы. По версии следователей, нетрезвая череповчанка обвинила сожителя в измене и несколько раз ударила его ножом.

Инцидент произошел в начале июля этого года: обвиняемая вернулась с ночной смены домой, где выпила с сожителем алкоголь.

«Из-за усталости и состояния опьянения женщина упрекнула сожителя в неверности, в результате чего между ними произошла ссора», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповчанка схватила нож, которым нанесла потерпевшему несколько ударов в плечо и спину, причинив ранение лёгкого.

Она не желала мужчине смерти, поэтому вызвала скорую помощь, которая смогла спасти пострадавшего. Кроме того, обвиняемая раскаялась в содеянном и написала явку с повинной.

Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который из ревности убил 23-летнего знакомого. Трагедия произошла в конце мая этого года.