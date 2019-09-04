Житель Белозерска убил 23-летнего собутыльника, приревновав его к жене

В Белозерске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который из ревности убил 23-летнего знакомого. Трагедия произошла конце мая этого года.



Около 5 утра 31 мая правоохранителям поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Малозёмова в Белозерске обнаружено тело 23-летнего мужчины. Следователи зафиксировали колото-резаное ранение груди слева.



По горячим следам сотрудники Росгвардии разыскали подозреваемого — 36-летнего знакомого убитого. Он покинул место происшествия до приезда скорой помощи. Его задержали, когда он выходил из такси у собственного дома.



По версии следствия, подозреваемый с супругой и убитый выпивали в гостях у общего приятеля.



«Под воздействием спиртного обвиняемый приревновал супругу. Взяв нож, он набросился на вышедшего из квартиры 23-летнего потерпевшего, нанеся смертельное ранение молодому человеку, не взирая на то, что рядом находится еще двое его приятелей. Они попытались оказать пострадавшему помощь, но молодой человек скончался до приезда медиков», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.



Уголовное дело передано для рассмотрения в суд по существу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.