45 килограммов наркотиков изъяли вологодские полицейские у двух организаторов сети «закладок»

24.09.2019 [Происшествия]

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела по фактам контрабанды и распространения наркотиков межрегиональной организованной преступной группой. Двое жителей Санкт-Петербурга организовали торговлю запрещенными веществами на территории семи регионов России.

- По версии следствия мужчины распространяли наркотики закладочным способом на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Калининградской областей, а также республик Татарстан и Чувашии. Злоумышленники соблюдали меры строгой конспирации. Одним из условий вступления в преступную группу был обязательный денежный взнос, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Весной 2019 года в ходе спецоперации при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» вологодские полицейские задержали двоих жителей Санкт-Петербурга, 35 и 34 лет.  Во время обысков у подозреваемых изъяли более 45 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Были возбуждены дела по ст. 228 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры), ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Сейчас обвинительные заключения уже утверждены прокурором, материалы расследования переданы в Вологодский городской суд.

Ранее NewsVo сообщал, что двое жителей Череповца задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Один из подозреваемых пытался проглотить пакетик с запрещенным веществом, чтобы уничтожить доказательства.

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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