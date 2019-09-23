В ВоГУ опровергли информацию о трудоустройстве экс-замгубернатора Олега Васильева

23.09.2019 [Общество]

В ВоГУ опровергли информацию о возможном приеме на работу бывшего заместителя губернатора Вологодской области Олега Васильева. Комментарий ректора вуза разослала в СМИ пресс-служба университета.

— С большим уважением отношусь и к самому Олегу Александровичу, и к его профессиональным качествам. Управленческая команда университета значительно усилилась бы с его приходом к нам. Но Олег Александрович пока не обращался к нам по вопросам  трудоустройства, и в штатном расписании ВоГУ на данный момент нет вакантной должности, соответствующей его профессиональному уровню, — отметил ректор университета Вячеслав Приятелев. 

О том, что бывший замгубернатора может появиться в составе руководства Вологодского государственного университета, утром 23 сентября сообщил портал "Город Во". По данным издания, Васильев займет должность первого проректора ВоГУ. Утром NewsVo обратился за комментарием в пресс-службу вуза, но там сначала сказали, что ситуацию не комментируют, а после появления нашей новости об этом разослали комментарий ректора.

Как ранее сообщал NewsVo, 19 сентября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял отставку регионального правительства и озвучил его новый состав. Все чиновники сохранили свои места, кроме замгубернатора Олега Васильева.

Позже, как пишут СМИ, глава региона сообщил журналистам, что причиной стало «нарушение должностной этики», однако что именно совершил Васильев, не уточнил, добавив, что по данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщает телеграм-канал «Вологодской канвой», место Олега Васильева в правительстве Вологодской области может занять глава Вологодского района Сергей Жестяников.

Тэги: замгубернатора, отставка

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