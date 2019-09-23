В ВоГУ не комментируют возможное назначение проректором экс-загубернатора Олега Васильева

23.09.2019 [Общество]

В Вологодском госуниверситете не комментируют возможное назначение бывшего заместителя губернатора области Олега Васильева проректором вуза. Об этом корреспонденту NewsVo сообщили в пресс-службе ВоГУ.

О том, что бывший замгубернатора приглашен на работу в вуз и может появиться в составе руководства Вологодского государственного университета, утром 23 сентября сообщил портал gorodvo.ru. По данным издания, Васильев займет должность первого проректора ВоГУ.

Как ранее сообщал NewsVo, 19 сентября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял отставку регионального правительства и озвучил его новый состав. Все чиновники сохранили свои места, кроме замгубернатора Олега Васильева.

«Решение о назначении заместителя губернатора Вологодской области, курирующего вопросы общего и профессионального образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, архивного дела, охраны объектов культурного наследия  и туризма будет принято мною позже», - заявил во время оперативного совещания в региональном правительстве Олег Кувшинников.

Позже, как пишут СМИ, глава региона сообщил журналистам, что причиной стало «нарушение должностной этики», однако что именно совершил Васильев, не уточнил, добавив, что по данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщает телеграм-канал "Вологодской канвой", место Олега Васильева в правительстве Вологодской области может занять глава Вологодского района Сергей Жестяников.

Добавим, что в январе 2019 года Олег Васильев вошел в состав обновленного резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России.

 

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Тэги: замгубернатора, ВоГУ, вузы

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