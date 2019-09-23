В Вологде нужна помощь спонсоров для покупки краски для дома Алаева

Волонтеры градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест» продолжают восстанавливать фасад дома Алаева на проспекте Победы, 32 в Вологде. Они докрасили второй, боковой фасад дома и приступают к финальной очистке стены со двора. Но для восстановления оставшейся части дома не хватает краски.

- Для фасадов мы продолжаем пользоваться уже ранее закупленной краской, но она подходит к концу, а потому мы рады предложить вологодским (хотя, это не обязательно) компаниям сотрудничество и придумать способ, как рассказать с помощью соцсетей и встреч про их помощь в закупке краски. Нам необходимо собрать порядка 50 000 рублей (это примерно 8 ведер краски Tikkurila Teho). Все получится обязательно! – пишут ребята в группе «Том Сойер Фест Вологда».

Кроме того, бюро экскурсий «Вокруг да около» предлагает спонсорам цикл нескучных экскурсий по городу для сотрудников фирм.

- Мы очень надеемся, что все вместе мы сможем закончить этой осенью и любоваться еще одним прекрасным домом, у которого уже началась новая яркая жизнь, - отмечают волонтеры.

Двери дома Алаева. Фото из группы «Том Сойер Фест».

С помощью неравнодушных вологжан уже удалось купить краску для дверей - они будут отличаться по цвету от фасадов:

- Над ними провели цветовую экспертизу. Скоро-скоро, с позволения погоды, крылечки заживут новой жизнью. А виноград на дверях, кстати, по цвету будет очень схож с бургундским Pino gris!

Напомним, что если вы хотите помочь шкурить и красить дом, расписание работ можно смотреть в группе «Том Сойер Фест Вологда».