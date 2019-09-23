13 российских компьютеров «Эльбрус» передали технопарку «Кванториум» в Вологде

23.09.2019 [Общество]

Ростех предоставил детскому технопарку «Кванториум» в Вологде 13 российских экспериментальных компьютеров на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С». Об этом сообщает сайт входящего в госкорпорацию Ростех концерна «Автоматика».

— Микропроцессор Эльбрус с российской архитектурой обеспечивает вычислительной мощностью несколько рабочих мест одновременно, это решение подходит для оснащения учреждений образования, в настоящий момент ведется тестирование оборудования. Кроме того, с Министерством просвещения РФ уже идет проработка вопроса по дальнейшему масштабированию проекта, — сообщил генеральный директор концерна Владимир Кабанов.

Из 13 предоставленных вологодскому «Кванториуму» компьютеров  12 (каждый из них) обеспечивают вычислительной мощностью сразу 2 рабочих места и один ПК — шесть рабочих мест. В итоге заниматься на российских компьютерах смогут 30 детей. 

По данным «Автоматики», компьютер с  процессором «Эльбрус» позволяет работать с векторной и растровой графикой, с редакторами видеофайлов, а также проводить обучение в средах программирования C++ и Python. 

Как ранее сообщал NewsVo, детский технопарк «Кванториум» открылся на проспекте Победы, 72 в Вологде в конце августа. В нем школьники будут заниматься робототехникой, промышленным дизайном, проектной работой в области энергетики, сборкой летающих аппаратов; работой с виртуальной реальностью, а также освоением современных методов изучения биологических объектов.

Тэги: допобразование, дети

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