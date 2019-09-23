Житель Череповца решил отомстить бывшей начальнице и поджег ее грузовик

23.09.2019 [Происшествия]
Житель Череповца решил отомстить бывшей начальнице и поджег ее грузовик

Череповчанин поджег грузовой «Ивеко», желая отомстить бывшей начальнице. Инцидент произошел во дворе дома на улице Архангельской. 

Автомобиль принадлежал 53-летней местной жительнице. Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте пожара улики, указывающие на умышленный поджог. Заявительница оценила ущерб в 400 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось вычислить подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний ранее судимый молодой человек. Его задержали в Индустриальном районе города и доставили в отдел полиции.

— В ходе допроса злоумышленник рассказал полицейским, что у него возникла конфликтная ситуация с руководством фирмы, в которой он работал. По словам подозреваемого, прогуливаясь по одному из дворов Заягорбского района, он увидел автомобиль бывшей начальницы и решил отомстить, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 

Ранее NewsVo сообщал, что другой череповчанин похитил строительный инструмент из вагончика фирмы, решив проучить бывшего работодателя. Позже выяснилось, что организация, в которой он работал, переехала и вагончик ей уже не принадлежит.

Тэги: поджог, месть
Фото пресс-службы областного УМВД

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