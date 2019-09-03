Череповчанин похитил строительный инструмент из вагончика фирмы, решив проучить бывшего работодателя

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в краже строительного инструмента, совершённого с незаконным проникновением в помещение.



Руководитель одной из фирм Череповца написал заявление в полицию о том, что из вагончика организации в Индустриальном районе был украден строительный инструмент на сумму 50 тысяч рублей. Вор проник в помещение, выломав дыру в стене вагончика.



Следователи задержали подозреваемого в краже — 24-летнего местного жителя. Он рассказал, что работал в фирме, которой ранее принадлежал вагончик. Между ним и руководством организации возник конфликт. Он решил проучить бывших коллег и украл инструмент.



«Правоохранители выяснили, что фирма, в которой работал злоумышленник, переехала, и вагончик ей уже не принадлежит. Полицейские изъяли часть похищенных вещей, которые мужчина не успел продать, и вернули законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.



Возбуждено уголовное дело, череповчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в краже металлических лесов со стройплощадки. Во время ночного патрулирования на пересечении улиц Благовещенской и Воровского правоохранители обратили внимание на неизвестных, которые несли элементы строительных лесов. Когда полицейские спросили, откуда конструкции, мужчины не смогли ничего ответить.