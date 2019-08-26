Двое жителей Вологды украли леса со стройплощадки

26.08.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в краже металлических лесов со стройплощадки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Во время ночного патрулирования на пересечении улиц Благовещенской и Воровского правоохранители обратили внимание на неизвестных, которые несли элементы строительных лесов. Когда полицейские спросили, откуда конструкции, мужчины не смогли ничего ответить.  

— В это время из дежурной части по радиостанции поступила информация о том, что со стройплощадки были похищены леса. Полицейские предположили, что данные лица могут быть причастны к совершению кражи. Сотрудники ззадержали вологжан и доставили их в отдел полиции для разбирательства, — сообщает пресс-служба.

Выяснилось, что задержанные — 57-летний и 55-летний жители Вологды. Они признались в краже и рассказали, что строительные леса хотели сдать в пункт приема металлолома. Выяснилось также, что эти мужчины причастны к краже дорожных знаков на улице Пролетарской. Общий ущерб, причиненный злоумышленниками, составил порядка 9500 рублей.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее Newsvo сообщал, что двое жителей Череповца похищали металлические листы с теплотрассы в Индустриальном районе города и сдавали их в металлолом.

Тэги: кража, металлолом

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