В Череповце раскрыли кражу металлических листов с теплотрассы

16.08.2019 [Происшествия]

Двое жителей Череповца похищали металлические листы с теплотрассы в Индустриальном районе города и сдавали их в металлолом.

Информация о том, что с надземного участка сети  похищены около 200 оцинкованных листов, поступила в городской отдел УМВД. Оперативники начали проверять на причастность к краже тех, кто ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Выяснилось, что листы похищали ранее судимые 55-летний и 40-летний мужчины, жившие по соседству друг с другом в одном доме на улице Металлургов. Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции.

- В разговоре со следователями злоумышленники признали вину и пояснили, что на преступление пошли ради легкой наживы. Пользуясь тем, что территория не охранялась, они выносили по несколько листов железа в день и сдавали в металлолом, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце четверо мужчин разобрали железнодорожный проезд на территории предприятия и сдали рельсы в металлолом. Ущерб от совершенного преступления оценили в миллион рублей.

 

Тэги: кража, металлолом

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