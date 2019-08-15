В Череповце разобрали железнодорожный проезд и сдали рельсы в металлолом

15.08.2019 [Происшествия]

В Череповце четверо мужчин разобрали железнодорожный проезд на территории предприятия и сдали рельсы в металлолом. Ущерб от совершенного преступления оценили в миллион рублей.

В дежурную часть полиции поступил сигнал от охранников одного из предприятий города. Сообщалось, что территории промышленного цеха заметили подозрительных незнакомцев: они грузили металлические предметы в прицеп и успели скрыться. Выяснилось, что неизвестные разобрали неэксплуатируемый железнодорожный проезд.

- Эксперты-криминалисты установили, что неизвестные демонтировали металлоконструкции при помощи  газового резака и вывезли рельсы за территорию цеха, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские сумели вычислить подозреваемых в краже. Ими оказались четверо череповчан в возрасте от 24 до 36 лет. После того, как им были предъявлены доказательства вины, мужчины признались в совершении преступления. В разговоре с подозреваемыми оперативники выяснили, что 24-летний череповчанин работал в такси. Доставляя очередного клиента на адрес, молодой человек заметил заброшенный железнодорожный проезд на одной из промышленных территорий.  

Захватив троих знакомых, юноша позже не один раз приезжал на это место. С помощью газового резака они похищали рельсы и детали железнодорожного пути, затем грузили их в легковой прицеп. 

- Таким образом мужчины вывезли порядка 14 тонн металла. Похищенное подозреваемые сдавали в скупки, выручив при этом около 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Череповчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее Newsvo сообщал, что в Устюженском районе бывший сотрудник исправительной колонии и двое его знакомых подозреваются в краже 600 кг металлолома с территории учреждения.

Фото пресс-службы областного УМВД

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