Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО до обжалования приговора

Актер Павел Устинов отпущен из СИЗО - до обжалования приговора он будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает РБК.

Напомним, Устинова осудили на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа в Москве. В этот день Павел ждал друга у метро. Тверской суд Москвы не стал приобщать к делу видеозапись, подтверждающую невиновность Устинова. На ней было видно, что его стали задерживать в тот момент, когда он просто шел по улице и смотрел в телефон.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Представители нескольких профессиональных сообществ в России выступили с открытыми письмами в поддержку фигурантов «московского дела». На сегодня это уже несколько тысяч человек, среди подписавшихся - учителя и врачи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению общественный резонанс вокруг дела. Защитникам актера Песков предложил дождаться апелляции приговора. После этого в защиту актера выступила дочь Пескова Елизавета, назвавшая дело «абсурдной несправедливостью, беспределом со стороны силовиков».



Приговор обжаловал не только адвокат Устинова, но и замгенпрокурора Юрий Пономарев. Последний назвал решение суда «чрезмерно суровым» и попросил назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.