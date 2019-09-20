В Бабушкинском районе возбудили уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия

Директора МУП «Леденгск» в Бабушкинском районе подозревают в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по обслуживанию артезианских скважин. У организации не было получено специальной лицензии на проведение таких работ.

Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки. Муниципальное предприятие занималось эксплуатацией водопроводно-распределительных сетей, обустройством скважин, сооружением шахтных колодцев на территории Рослятинского и Миньковского сельских поселений.

— Вместе с тем МУП «Леденгск» эксплуатирует артезианские скважины в отсутствие лицензии, чем нарушает требования закона о рациональном использовании, сохранении и восстановлении недр, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала обязать предприятие получить лицензию на недропользование. Он был удовлетворен.

Кроме того, по результатам проверки полицией в отношении генерального директора МУП «Леденгск» было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

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