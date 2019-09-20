Вологжанина, избившего битой незнакомца, приговорили к пяти годам колонии

Вологжанина приговорили к пяти годам колонии за то, что тот до смерти избил битой пришедшего к нему домой незнакомца, сообщает региональное управление следственного комитета.

Как NewsVo писал ранее, инцидент произошел 3 февраля 2019 года в коридоре квартиры на Советском проспекте. По версии следствия, между пьяным обвиняемым и незнакомым ему мужчиной произошла ссора. 31-летний мужчина взял бейсбольную биту и несколько раз ударил по затылку гостя.

«Пострадавший 03.02.2019 был доставлен в больницу, где выяснилось, что у пострадавшего кроме травмы имеется серьезное заболевание, из-за которого лечение не дало результатов. Не приходя в сознание, мужчина скончался утром 14.02.2019 в реанимационном отделении», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На допросе ранее судимый за разбой обвиняемый утверждал, что незнакомец пришел к нему домой, требуя вернуть долг микрофинансовой организации. Он испугался, не зная, что ожидать от визитера и схватил биту. Не желая потерпевшему смерти, он сам вызвал скорую помощь.



Следствием связь погибшего с микрофинансовыми организациями установлена не была. Официально он нигде не работал.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии общего режима.