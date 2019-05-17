Житель Вологды до смерти избил бейсбольной битой пришедшего к нему домой незнакомца

17.05.2019 [Происшествия]

31-летний житель Вологды предстанет перед судом за то, что до смерти избил битой 40-летнего незнакомца, который пришел к нему домой. Обвиняемый утверждает, что гость требовал возврата долга, следователи говорят, что не нашли подтверждения этой информации.

Инцидент произошел 3 февраля 2019 года в коридоре квартиры на Советском проспекте. По версии следствия, между пьяным обвиняемым и незнакомым ему мужчиной произошла ссора. 31-летний мужчина взял бейсбольную биту и несколько раз ударил по затылку гостя. С переломом костей свода и основания черепа пострадавший был доставлен в реанимацию, где скончался 14 февраля.

На допросе ранее судимый за разбой обвиняемый утверждал, что незнакомец пришел к нему домой, требуя вернуть долг микрофинансовой организации.Он испугался, не зная, что ожидать от визитера и схватил биту.

- Он сам вызвал бригаду скорой медицинской помощи, не желая потерпевшему смерти. Вместе с тем, следствием не установлена связь погибшего с подобного рода организациями, он нигде официально трудоустроен не был, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ – (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящий момент его материалы переданы в суд.

Тэги: избиение, бита, суды

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