Вологжанка Мария Пак признана автором лучшего блога о моде и стиле в России

20.09.2019 [Общество]

В Москве накануне, 19 сентября, состоялась церемония награждения победителей первой Всероссийской премии в области блогинга «BEST BLOGGER AWARDS 2019». В одной из номинаций победу одержала вологжанка Мария Пак.

Голосование шло с 13 июля по 18 сентября. Отдать свой голос за любимого блогера на сайте премии мог любой желающий.

Блогеры соревновались в следующих номинациях: «Блогер — восходящая Звезда», «Лучший обучающий блог», «Инстамама года», «Самый смешной блог», «Король/королева сторис», «Лучший блог о моде и стиле», «Лучший спортивный блогер», «Лучший бьюти-блогер» и «Лучший блог о саморазвитии».

Вологжанка Мария Пак стала победителем в номинации «Лучший блог о моде и стиле», обойдя конкуренток, у которых было гораздо больше подписчиков.

 

 

Как ранее сообщал NewsVo, Мария Пак известна в своём родном городе Вологде не только как блогер, но в в первую очередь как модель, создатель модельного агентства и внучка бывшего заместителя губернатора Вологодской области Анатолия Алексеевича Пака. В одном из постов на своей странице Мария с любовью и благодарностью рассказывала о бабушке и дедушке как о людях, «которые не сломались и вырастили из меня полноценную личность и хорошего человека».

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