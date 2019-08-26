Модель из Вологды претендует на звание лучшего блогера страны

26.08.2019 [Общество]

Модель Мария Пак из Вологды вышла в финал премии «BEST BLOGGER AWARDS 2019». Ее аккаунт в Instagram претендует на звание «Лучший блог о моде и стиле».

24-летняя Мария - профессиональная модель, руководитель вологодского модельного агентства Model Fashion Lab. В соцсети у нее более 700 тысяч подписчиков: она дает советы по позированию, созданию стильных образов. 

Скриншот со страницы Марии Пак в Instagram

- Мне кажется, что я отличаюсь тем, что мой блог не «про стиль как таковой». Я не веду страничку с профессиональной точки зрения, я простая девчонка из села, которая очень приближена к людям. Проделав большой путь, я рассказываю о стиле со своей колокольни, делюсь именно своим опытом и наблюдениями, - рассказала Мария в интервью popcake.tv

В данный момент на сайте премии идет голосование за лучших блогеров. Церемония награждения победителей состоится 19 сентября в Москве.

Ранее Newsvo сообщал, что Виктория Цуранова из Вологды выиграла конкурс «Miss MAXIM-2019».  26-летняя девушка обошла сотню других участниц из разных регионов страны, ее фото появилось на обложке августовского номера мужского журнала.

 

Тэги: модельный бизнес

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