Виктория Цуранова из Вологды выиграла конкурс красоты мужского журнала «MAXIM»

Виктория Цуранова из Вологды выиграла конкурс «Miss MAXIM-2019». 26-летняя девушка обошла сотню других участниц из разных регионов страны.

Виктория – студентка РУДН, фитнес-блоггер, увлекается йогой. Ее фото украсит обложку сентябрьского номера журнала.

- Говорят, чтобы получил желаемое, необходимо отпустить ситуацию и снизить важность события.... А я не могла ... и не хотела ! За секунду до объявления моего имени я произнесла про себя : «блин, неужели не я?!» И .... ваааау ! Спасибо @maximmagazinerussia, - написала вологжанка в своем «Инстаграмме».

Конкурс «красоты и секуальности» мужской журнал «MAXIM» проводит в России с 2006 года. Для участия в нем девушкам нужно было выложить в соцсетях свою фотографию с хэштегом #missmaxim2019russia. Заявки принимались до 15 апреля. Далее 100 лучших конкурсанток выбирали с помощью голосования на сайте журнала: их приглашали на профессиональную фотосессию в Москву. По результатам фотосессии редакция журнала выбрала 10 финалисток, а победительницу выбрало жюри 23 июля в московском клубе Soho Rooms.