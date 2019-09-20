Реставраторы дома Извозчикова в Вологде получили премию «Архиwood»

20.09.2019 [Общество]

Реставраторы дома Извозчикова на улице Чернышевского, 55 в Вологде — мастерская Сергея Попова «Промрест» — по итогам общественного голосования получили престижную премию в области деревянной архитектуры «Архиwood». Об этом в соцсети сообщил реставратор Владимир Новоселов.

Дом Извозчикова. Фото пресс-службы администрации Вологды

Памятник архитектуры регионального значения представляет собой комплекс из двух домов: кирпичного, построенного в 1884 году и деревянного 1915 года постройки. В 2016 году собственником домов стал Герман Якимов, ранее выкупивший и отреставрировавший Дом с лилиями на улице Чернышевского. Он инициировал проведение восстановительных работ и в этом доме.

- Реставрационные работы планировалось проводить методом "вывешивания", но при раскрытии выяснилось, что большая часть сруба сгнила. Дом пришлось раскатывать полностью с заменой всех утраченных элементов. Восстановили все декоративные украшения на фасадах, - говорится в описании объекта на сайте премии.

Кроме того, были отреставрированы сохранившиеся двери и оконные рамы, воссозданы три печи, две из них изразцовые. В кирпичном здании были раскрыты арочные потолки "монье", уложенные по железнодорожным рельсам. При раскрытии полов выяснилось, что первоначальный пол был выложен из кирпича, часть таких полов восстановили.  

Newsvo сообщал, что в доме на Чернышевского,55 раньше располагалась чайная лавка и жилой Дом купца Извозчикова. Небольшая экспозиция будет сформирована из находок, обнаруженных при ремонтных работах в доме. В частности, оформят фрагмент Кузнецовского сервиза конца 19 века – его нашли под толщей земли у фундамента.

После реставрации в историческом доме открылся цветочный магазин.

Тэги: реставрация, памятники архитектуры

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