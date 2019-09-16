Бизнес и власть: как с одобрения чиновников у семьи отобрали часть участка в Кирилловском районе

Евгения Сибирцева

В 2010 году семья Зарубиных купила землю в деревне Толстик Кирилловского района, а спустя несколько лет половину участка у них просто отобрали с одобрения кадастровых инженеров, местных властей и районного суда. Знай они тогда, что окажутся жертвами беззакония, то не стали бы покупать землю в этом месте. Что-то менять сейчас уже поздно: Зарубины построили на своем участке дом. Зато эта ситуация вполне устраивает их соседей – Мешалкиных и Макаровых. Жители, которые из-за незаконного межевания лишились проезда и выхода к реке, считают, что нарушения не устраняют из-за связей и кумовства. В частности, у Николая Мешалкина есть бизнес по сбору отходов, а одна из фирм зарегистрирована в одном здании с региональным оператором по обращению с ТКО «Аквалайном».

В деревне Толстик Талицкого поселения есть несколько домов, которые используются для отдыха и как дачи. Только вот владельцы некоторых домов «равнее» других, и в угоду их прихотям землю межуют с нарушениями. Когда в 2010 году администрация Кирилловского района выставила на продажу несколько участков в деревне, один из них купила семья Зарубиных. Земля им была нужна для постройки дома на берегу реки, чтобы там могли отдыхать дети и внуки, поэтому участок они выбрали там, где территория между ним и рекой не продавалась. Там было просто поле:

- Вот он был такой прямоугольный, здесь подразумевался проезд и здесь, - показывает участок на карте Людмила Васильевна.

Звездочкой помечен участок Зарубиных, каким они его купили в 2010 году. Земля между ним и рекой (береговая линия на схеме - вверху) не продавалась

В 2011 году несколько участков на берегу реки арендовали Мешалкины и в последующие годы построили там несколько домов. А 3 июля 2017 года границы участков внезапно перераспределили – теперь дорогу общего пользования и прежний проход к реке назначения заняли Мешалкины. Кто они? Александр Мешалкин занимается лесозаготовками, его жена Татьяна – руководитель колхоза «Коминтерн2» в Талицах, его брат Николай Мешалкин – крупный предприниматель, связанный с «мусорным» бизнесом в Вологодской области.

Скриншот кадастровой карты Вологодской области. Зеленым обозначены участки, которые заняли Мешалкины.

- В 2017 году прямо по общей дороге с юго-западной стороны «нарезали» земельные участки. Дороги к реке, которой пользовались жители, не стало. Оформили все задним числом – декабрем 2016 года, - рассказали Людмила и Владимир Зарубины.

Администрация Талицкого поселения в лице Елены Приваловой перераспределила участки на берегу реки таким образом, что в территорию, которую заняли Мешалкины (ред. - 210 на карте) включили существующий проезд, дорогу и увеличили площадь до 36 соток. И это несмотря на то, что решением совета Талицкого поселения №33 от 22.11.2012 г. максимальный размер участков установлен в 25 соток.

Фото из архива семьи Зарубиных, июль 2017 года. Этой дороги к реке больше нет – ее заняли Мешалкины (см. следующее фото).

Привычный для жителей выход к реке перегородил забор Мешалкиных.

Оставшийся небольшой выход к реке для купания не подходит: из-за заболоченности и зарослей осоки и камыша к реке просто не подойти. И даже тот проезд, который сейчас есть к участку Зарубиных с другой стороны, был сделан за счет уменьшения… их же участка.

- В местной администрации говорят, что выход к реке есть. Но в действительности там канава. Кто ее перепрыгнет? - удивляется Людмила Васильевна.

По документам Росреестра участок Зарубиных остался прежним – 1820 кв.м. Хотя на самом деле он теперь 1183 кв.м. За внесение ложной информации в документы Росреестра ответственности так никто и не понес.

- Когда мы узнали, что они нам перекрывают дорогу, мы попросили перераспределить наш участок, увеличить его (чтобы сохранить проезд к нему), но мне написали отказ по причине того, что у нас будет превышена норма. То есть нам администрация отказала, а им – пожалуйста, - говорит Владимир Николаевич.

Зарубиным отказ объяснили тем, что в 2016 году действовал один закон, а с 2017-го – уже другой. Однако землю для Мешалкиных перераспределили тоже в 2017 году. Но, как пояснила выше Людмила Васильевна, оформили все задним числом.

Дом других соседей, Елены и Александра Макаровых, вдруг оказался частично на участке Зарубиных. Так получилось из-за того, что участок Зарубиных незаконно «сдвинули», чтобы оставить проезд. Тот самый, который «отобрали» Мешалкины.

Красной чертой обозначена утвержденная граница между участками Зарубиных и Макаровых, зеленым - дом Макаровых.

Людмила Васильевна с мужем говорят, что они неоднократно обращались по поводу этого нарушения в Росреестр, но их игнорировали и на место не выезжали.

Когда Зарубины сказали соседям, что те возводят дом на их участке, те попросту их проигнорировали. Дом Макаровых строился на участке Зарубиных с одобрения местных властей. Глава Талицкого поселения Елена Привалова знала об этом нарушении и даже просила Зарубиных его согласовать. Отметим, что отец Александра Макарова раньше был главой поселения.

Людмила Васильевна считает, что в кадастровых документах была сфабрикована реестровая ошибка. Иначе никак нельзя объяснить тот факт, что участок, доставшийся им законно и официально закрепленный на кадастровой карте, вдруг «изменил» свои границы.

Людмила Зарубина подала иск в суд, требуя убрать с ее участка дом соседки. Однако Кирилловский районный суд отказал ей в этом, руководствуясь наличием «выдуманной» реестровой ошибки. Представителем Елены Макаровой в суде выступала кадастровый инженер Анна Козырева, которая подтвердила наличие этой ошибки. В декабре 2018 года судья Валентина Макарова удовлетворила иск Елены Макаровой о признании реестровой ошибки. Получается, и кадастровый инженер, и судья считают законной ситуацию, когда у людей отбирают часть купленного ими участка?

- Нельзя признать реестровую ошибку, если на момент нарезания участков там не было никаких строений. А если это реестровая ошибка, то почему ее исправляют за счет нашего участка? Бракованный товар в магазин можно сдать, а тут ты купил «бракованный» участок и сам за это расплачиваешься, хотя виновата в этом администрация района, –удивляются Зарубины.

Весной 2018 года судебные заседания по делу Зарубиных были почему-то приостановлены. Дело вел судья Александр Афаныгин.

Видимо, судебный процесс затянули не просто так. За это время, 3 октября 2018 года, комитет по управлению имуществом администрации Кирилловского муниципального района продал земельные участки 220 и 222, являвшиеся предметом судебного спора, под индивидуальное жилищное строительство Мешалкиным. Последний в нарушение норм сформировали прямо на дороге, вплотную к другому участку. Это незаконное межевание было утверждено постановлениями администрации Кирилловского района:

Звездочками на кадастровой карте помечены участки, которые предоставили Мешалкиным.

Таким образом, владельцев участка 238, а также семью Зарубиных лишили дороги к их дому, сквозного проезда и свободного спуска к реке.

При этом в документы Росреестра внесены неверные данные – как будто проезд там есть.

- Мы подали в суд, чтобы такое межевание признали недействительным. А то к нам и соседям на участок скоро можно будет залететь только на вертолете, - поясняют Зарубины.

На фото справа - участок Мешалкиных (222). В нарушение норм он примыкает вплотную к соседнему участку, который на фото слева. Забор справа, между дорогой и рекой, - тот самый, которым Мешалкины огородили другой свой участок, перекрыв проход к реке.

Фактически заезд к участкам, которым люди пользовались 10 лет, «закрыли» другим участком. Сделано это было с нарушением межевания – по закону между участками должен оставаться проезд, однако их сформировали вплотную друг к другу.

По словам Людмилы Васильевны, инженер Анна Козырева передала в Росреестр ложную информацию:

- Отправила мне 29 марта 2019 года межевой план, чтобы я его согласовала. Мы ей написали отказ, естественно, потому что наш участок в этом плане уменьшился на 6 соток (ред. – 600 кв.м.). А она отдала в Росреестр данные о том, что у меня участок 12 соток (вместо 18,2) и пишет: «Отказ в согласовании Зарубиной был предметом рассмотрения в суде». Но суд был в декабре 2018 года (!). Как отказ в согласовании межевого плана 2019 год мог рассматриваться в суде в 2018 году? – удивляется Людмила Васильевна.

Не меньше шокированы Зарубины и «работой» сотрудников Росреестра, которые внесли в карту неверные данные:

- Куда смотрит Росреестр? Участок 18,2 соток, а им передают данные, что он якобы 12 соток, и Росреестр изменяет на карте очертания участка, уменьшив его, но при этом площадь остается на бумаге такой же – 18,2 соток. А как можно зарегистрировать участки без сквозного проезда? Скорая помощь, полиция, пожарные – никому не проехать теперь.

Справа – забор, который поставили Мешалкины. На машине между участками теперь не проехать, да и пройти сложно – в середине канава.

Отсутствие дороги опасно тем, что могут не успеть приехать вовремя скорая помощь, полиция, пожарные.

Людмила Зарубина решила оспорить это незаконное межевание в суде, подав иск к Мешалкиным и к администрациям Талицкого поселения и Кирилловского района, но в мае 2019 года проиграла. Сейчас она пытаются обжаловать это решение.

- Вместо отдыха на природе у реки мы получили от администрации Талицкого поселения и руководства Кирилловского муниципального района перераспределение и перемежевание давно распределенных и размежеванных участков, после которых наши условия только ухудшились, и поняли, что буквально все решают деньги, сговор и родственные связи. В период с 2011 г. по 2017 г. почти все участки администрация Талицкого поселения реализовывала одним и тем же нужным людям через аренду, - говорит Людмила Васильевна. - Заместитель главного государственного инспектора по Белозерскому и Кирилловскому районам по использованию и охране земель управления Росреестра Марова, главный государственный инспектор комитета по охране окружающей среды и природопользованию Кирилловского района Анна Парамонова, главный архитектор района Ирина Рябкова никаких нарушений в нарезании земельных участков при выезде на место почему-то не заметили. Не заметили, что Мешалкины прихватили землю, занятую дорогой, и огородили ее забором.

Эти факты Людмила Зарубина описала в обращениях губернатору и президенту, но нарушения так и не устранили. Людмила Васильевна хочет предупредить других жителей, какими проблемами может обернуться покупка земли в Кирилловском районе:

- Я не стала бы покупать участок таким, какой он оказался на сегодня, и вкладывать в его обустройство денежные средства. Хочется предупредить людей, чтоб никто и никогда не участвовал в аукционах в Кирилловском районе, потому что лет через 10 земельные участки у вас могут отобрать, перекроить, лишить проезда в угоду «нужным» людям.

Кто есть кто

Вологжане, которые приезжают в деревню Толстик на отдых, предполагают, что все эти незаконные межевания земли стали возможными благодаря «связям». Так, ООО «Инвестстрой», одним из учредителей которого ранее был Николай Мешалкин, зарегистрирована в одном здании с региональным оператором по обращению с ТКО «Аквалайном» - на Козленской, 119а в Вологде. Согласно базе данных "Контур.Фокус", с августа 2019 года единственным учредителем "Инвестстроя" стала "Вологодская газовая компания", которую возглавляет Николай Мешалкин.

Николай Мешалкин также является учредителем ООО «Вторресурсы Белозерск» и ООО «Эколинии», которые занимаются сбором отходов. С «мусорной» сферой он связан и через еще одну фирму. Вместе с Вячеславом Кремлевым и Олегом Авериным Николай Мешалкин учредил фирму “Техстрой Индустрия”, один из видов деятельности которой — сбор, обработка и утилизация доходов. При этом ранее среди учредителей этой фирмы был Геннадий Тряничев — учредитель и директор АО «Вторресурсы». А сейчас 50% доли “Техстрой Индустрии” принадлежат Сергею Тряничеву. Напомним, Вячеслав Кремлёв активно комментировал “мусорную реформу" в соцсетях и участвовал в совещаниях, посвященных ей.

Кроме того, Николай Мешалкин - учредитель ООО "Инвесттехнологии", зарегистрированного в Москве. Директор этой фирмы - депутат Вологодской гордумы от "Единой России" Борис Подольный.