Гордума Череповца примет отставку мэра Елены Авдеевой 18 сентября

Гордума Череповца примет решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Елены Авдеевой 18 сентября. Соответствующий вопрос внесли в повестку внеочередной сессии парламента, которая назначена на среду.

На сессии также назначат конкурс на замещение должности мэра города по контракту и утвердят его условия, сообщается на сайте гордумы.

Ранее Newsvo сообщал, что Олег Кувшинников предложил мэра Череповца Елену Авдееву в качестве кандидата в сенаторы Совета Федерации, она приняла предложение главы региона. Это означает, что она больше не может быть мэром, должность займет другой человек, который выиграет конкурс.

По закону, в Совет Федерации входят представители каждого субъекта страны. От региона назначается два уполномоченных лица: одно от органов законодательной (у нас - законодательное собрание Вологодской области) и одно от исполнительной госвласти (от губернатора). Сенатор от исполнительной власти выбирается депутатами ЗСО, сенатор от губернатора – из трех кандидатур, предложенных в избирком.