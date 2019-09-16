Двух жителей Вологды будут судить за жестокое убийство собутыльника

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в жестоком убийстве собутыльника. Трагедия произошла в конце марта 2019 года.



Как ранее сообщал NewsVo, мужчину без признаков жизни нашли в 15 метрах от дома № 86 по улице Кирова. Тело обнаружила местная жительница, выгуливавшая утром собаку, и вызвала полицию.



На месте происшествия криминалисты нашли следы волочения, которые привели их к одной из квартир дома. В помещении был проведён осмотр и изъяты вещественные доказательства.



Погибшим оказался 36-летний вологжанин, который распивал спиртное в компании знакомых в той самой квартире. Собутыльники убитого — мужчины 47 и 32 лет были арестованы.



По версии следствия, во время распития спиртного в одной из комнат квартиры между пьяными мужчинами произошла ссора.



«Обвиняемые стали избивать потерпевшего, тот попытался покинуть квартиру, но мужчины догнали его в коридоре, где сдавив его шею, один из них сломил сопротивление. После этого мужчины топором и пилой нанесли пострадавшему ранения в области шеи», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.



Один из обвиняемых, угрожая другому убийством, потребовал помочь ему избавиться от тела. Убитого вытащили на улицу, где угрожавший похитил и сжёг его паспорт.



Материалы дела направлены в суд. Заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.