Двух жителей Вологды будут судить за жестокое убийство собутыльника

16.09.2019 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в жестоком убийстве собутыльника. Трагедия произошла в конце марта 2019 года.

Как ранее сообщал NewsVo, мужчину без признаков жизни нашли в 15 метрах от дома № 86 по улице Кирова. Тело обнаружила местная жительница, выгуливавшая утром собаку, и вызвала полицию. 

На месте происшествия криминалисты нашли следы волочения, которые привели их к одной из квартир дома. В помещении был проведён осмотр и изъяты вещественные доказательства.

Погибшим оказался 36-летний вологжанин, который распивал спиртное в компании знакомых в той самой квартире. Собутыльники убитого — мужчины 47 и 32 лет были арестованы.

По версии следствия, во время распития спиртного в одной из комнат квартиры между пьяными мужчинами произошла ссора.

«Обвиняемые стали избивать потерпевшего, тот попытался покинуть квартиру, но мужчины догнали его в коридоре, где сдавив его шею, один из них сломил сопротивление. После этого мужчины топором и пилой нанесли пострадавшему ранения в области шеи», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Один из обвиняемых, угрожая другому убийством, потребовал помочь ему избавиться от тела. Убитого вытащили на улицу, где угрожавший похитил и сжёг его паспорт.

Материалы дела направлены в суд. Заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тэги: пьянка, убийство

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