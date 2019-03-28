Следы волочения трупа привели полицию к месту убийства в Вологде

Полицейские по горячим следам раскрыли убийство вологжанина. Найти предполагаемых преступников им помогли следы волочения трупа.

Мужчина без признаков жизни лежал в 15 метрах от дома № 86 по улице Кирова, на его теле имелись повреждения. Труп обнаружила местная жительница, выгуливавшая утром собаку, и вызвала полицию.

Следы волочения тела привели сыщиков в квартиру, где, как и предполагается, было совершено преступление. В ней полицейские провели осмотр и изъяли вещественные доказательства.

Погибшим оказался 36-летний вологжанин. В день трагедии он распивал напитки в компании знакомых в этой квартире.

По подозрению в убийстве задержаны 31-летний и 44-летний вологжане. Как сообщает пресс-служба областного СК, оба ранее привлекались к уголовной ответственности. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».