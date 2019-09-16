Расследование дела о нападении на 6-летнего мальчика в Вожеге завершено

16.09.2019 [Происшествия]

24-летний житель Вожеги предстанет перед судом за нападение на ребенка. Расследование уголовного дела завершено, его материалы и обвинительное заключение переданы в прокуратуру на утверждение.

Как ранее сообщал Newsvo, 6-летний мальчик со следами побоев был обнаружен 20 июля в 21.30 на улице Связи в поселке Вожега. Ребенка привезли в больницу, медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

Выяснилось, что в тот вечер мальчик гулял на улице, катаясь на велосипеде по центральной площади Вожеги. По версии следствия, там же находились двое молодых людей. Мальчик разговаривал с ними, и те позвали его в гаражи на улице Связи.

— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, беспричинно из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому малолетнему мальчику множественные удары руками по голове и телу, при этом сдавливал шею ребенка и высказывал угрозы убийством. Потерявшего сознание потерпевшего он перебросил через забор на территорию детского сада и оттащил вглубь участка, скрывая произошедшее.  Прохожим ребенок был обнаружен только из-за стонов, когда тот стал приходить в себя, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Позже выяснилось, что пострадавший получил контузию правого глаза, закрытую черепно-лицевую травму,  кровоподтеки и ссадины.

Кроме того, арестованному за нападение на ребенка мужчине предъявлено обвинение в угоне автомобиля ВАЗ-21102, совершенного ночью 8 июля. По версии следствия, он через незапертую водительскую дверь проник внутрь салона припаркованного на обочине улицы Свободы авто. Воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания, он завел ВАЗ и уехал на нем в другой населенный пункт.

Тэги: нападение, пострадал ребенок

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