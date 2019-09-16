Компания «Респект», страховавшая дольщиков, оспорила в суде приказы ЦБ об отзыве лицензий

Арбитражный суд Москвы, по иску ООО «Русстройпроект» (владеет СК «Респект»), признал незаконными приказы Центробанка об отзыве лицензий у компании "Респект", страховавшей дольщиков. Действие лицензий ЦБ обязали возобновить в течение месяца после вступления решения в силу, пишет портал banki.ru.

Как ранее сообщал Newsvo, Банк России отозвал ряд лицензий у страховой компании «Респект» в мае 2019 года. На сайте Центробанка тогда говорилось, что такое решение было принято «в связи с неоднократным нарушением обществом с ограниченной ответственностью (…) требований страхового законодательства».

Страховая компания «Респект» не торопится выплачивать компенсации дольщикам вологодской «Стройиндустрии», так как считает, что застройщик ввел компанию в заблуждение. В отношении «Стройиндустрии» возбуждено уголовное дело, а, значит, по мнению страховщиков, банкротство не является страховым случаем. Фирма еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным. В удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано.

При этом в конце декабря 2018 года Центробанк исключил страховую компанию «Респект» из списка фирм, которые имеют право страховать ответственность застройщиков перед дольщиками.