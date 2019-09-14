Тотьмичка не смогла выиграть миллион в конкурсе танцевальных видео из-за внезапно изменившихся правил

Жительница Тотьмы, участвовавшая в конкурсе танцевальных видео от одного из брендов чистящих средств, не смогла одержать победу из-за внезапно изменившихся правил соревнования.

Ранее Newsvo сообщал, что руководитель школы танцев «Браво» Нонна Давыдова решила поучаствовать в конкурсе, чтобы выиграть главный приз — миллион рублей. По ее словам, эти деньги очень нужны, чтобы купить специальные костюмы и сделать ремонт в хореографическом классе.

— Не для себя, нет, на развитие моей любимой школы танца «Браво» — костюмы, танцевальную обувь, ремонт хореографического класса, аппаратура, фестивали и т. д. Нужны ваши лайки и репосты, лайки и на самом видео обязательно. Только с вами мы сможем это сделать. Победителя будут выбирать по количеству лайков, — написала на своей странице Нонна Давыдова.

По условиям конкурса, его участники должны были собрать как можно больше лайков до 8 сентября. Предполагалось, что в финал шоу попадут трое, по наибольшему количеству лайков. 13 сентября жюри должно было выбрать победителя, который получит 1 000 000 рублей.

Нонна Давыдова на своей страничке в соцсети попросила помощи у земляков, видео за короткое время набрало более 6 тысяч лайков, более 100 тысяч просмотров. У жительницы Тотьмы были все шансы пройти в финал, однако 31 августа в группе конкурса появилось объявление, что правила изменились, и количество лайков при выборе победителя учитывать не будут. Как сообщалось, вместо этого каждому из участников решили присвоить порядковые номера, а финалистов и победителя выбрать с помощью генератора случайных чисел.

- Радовались каждому лайку и репосту.... Мы набрали более 6000 лайков и более 120 000 просмотров нашего видео!!! С нетерпением ждали финала, где должен был победить самый творческий... И за неделю до конца - ВЫ МЕНЯЕТЕ ПРАВИЛА! КАК ЖЕ ТАК!!! Мы приложили столько трудов и все впустую.... А что мне сказать тем, кто реально за меня переживал, ИЗВИНИТЕ - тут правила поменяли, заберите обратно свои лайки и простите за беспокойство.... Раньше в это все не верила, а сейчас и тем более... Жалко потраченного времени и доверия людей... - написала в комментариях под записью о поменявшихся условиях Нонна Давыдова.

Судя по записям в группе конкурса, победителей определили накануне, Нонны Давыдовой среди них нет.

На сайте администрации района сообщается, что под руководством Нонны Давыдовой в центре развития культуры «Тотьма» занимаются хореографией около 200 человек разных возрастов.