В Тотьме сняли видео на конкурс, чтобы выиграть миллион для танцевальной школы

23.08.2019 [Общество]

В Тотьме руководитель школы танцев Нонна Давыдова сняла видеоролик, чтобы выиграть миллион в конкурсе от одного из брендов чистящих средств. По ее словам, эти деньги очень нужны, чтобы купить специальные костюмы и сделать ремонт в хореографическом классе. 

— Не для себя, нет, на развитие моей любимой школы танца «Браво» — костюмы, танцевальную обувь, ремонт хореографического класса, аппаратура, фестивали и т. д. Нужны ваши лайки и репосты, лайки и на самом видео обязательно. Только с вами мы сможем это сделать. Победителя будут выбирать по количеству лайков, — написала на своей странице Нонна Давыдова.

На сайте администрации района сообщается, что под руководством Нонны Давыдовой в центре развития культуры «Тотьма» занимаются хореографией около 200 человек разных возрастов.

По условиям конкурса, его участники должны собрать как можно больше лайков до 8 сентября. В финал шоу попадут трое, по наибольшему количеству лайков. 13 сентября жюри выберет победителя, который получит 1 000 000 рублей. Чтобы помочь Нонне Давыдовой выиграть миллион, лайк к видео нужно поставить на ее странице в соцсети.

Тэги: Танцы, конкурс

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