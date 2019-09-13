Вологжанина, распространявшего рекламу сайта по продаже наркотиков, оштрафовали на 4 000 рублей

Жителя Вологды оштрафовали на 4 000 рублей за рекламирование сайта по продаже наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов области.

В материалах дела говорится, что 5 августа этого года с помощью трафарета и баллончика с краской мужчина наносил на фасад дома № 51а по улице Чехова надпись, содержащую адрес интернет-сайта, через который торгуют запрещенными веществами. На него составили протокол по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств).

- С учетом обстоятельств совершенного правонарушения, данных о личности обвиняемого, его объяснений, отсутствия сведений о привлечении его к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, назначил Никите Л. минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в размере 4 000 рублей с конфискацией аэрозольного баллончика голубого цвета, трафарета черного цвета, - говорится в сообщении пресс-службы.

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