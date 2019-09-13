Вологжанина, распространявшего рекламу сайта по продаже наркотиков, оштрафовали на 4 000 рублей

13.09.2019 [Происшествия]

Жителя Вологды оштрафовали на 4 000 рублей за рекламирование сайта по продаже наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов области.

В материалах дела говорится, что 5 августа этого года с помощью трафарета и баллончика с краской мужчина наносил на фасад дома № 51а по улице Чехова надпись, содержащую адрес интернет-сайта, через который торгуют запрещенными веществами. На него составили протокол по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств).

- С учетом обстоятельств совершенного правонарушения, данных о личности обвиняемого, его объяснений, отсутствия сведений о привлечении его к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, назначил Никите Л. минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в размере 4 000 рублей с конфискацией аэрозольного баллончика голубого цвета, трафарета черного цвета, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце задержали мужчину, который вырастил в платяном шкафу пять кустов конопли.

Тэги: наркотики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района
Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента
За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды
Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников
В Вологде пропала 12-летняя девочка
10.09.2019 [Политика]

На выборах в Грязовце «Единая Россия» получила меньше половины мест в городском совете депутатов

1708
0
09.09.2019 [Общество]

Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму

5139
2
10.09.2019 [БлогоVO]

Олег Александрович, от всей души поздравляю Вас с блестящей победой на выборах!

1606
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый мост через Шексну в Череповце получил название «Архангельский»
В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной
Вологжанина, распространявшего рекламу сайта по продаже наркотиков, оштрафовали на 4 000 рублей
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России
«Партизанская деревня» появилась в музее парка Победы в Череповце
В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса
В Бабаевском районе две фирмы предложили жителям установить новые окна в кредит, взяли деньги и пропали
 


12.09.2019 [Общество]

Музей детства откроется в Вологде к Новому году

992
0
13.09.2019 [БлогоVO]

Это у нас такая #доступнаясреда в здравоохранении

415
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

1455
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика