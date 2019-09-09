Череповчанин вырастил в шкафу пять кустов конопли

В Череповце задержали мужчину, который вырастил в платяном шкафу пять кустов конопли, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Информация о том, что на территории города в одной из квартир незаконно культивируют наркосодержащие растения, поступила в отдел по контролю за оборотом наркотиков. Подозреваемым в совершении преступления оказался 31-летний череповчанин, его задержали возле дома, в котором он жил.

— В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили в платяном шкафу в одной из комнат 5 цельных зеленых кустов, которые выращивались в почве, и растения в сухом виде. Также в квартире были обнаружены различные приборы для культивирования растений, — сообщает пресс-служба.

Экспертиза показала, что изъятое — запрещенная к культивированию конопля общей массой 99,83 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и наркосодержащих растений). Кроме того, на мужчину составили протокол по административной статье о незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Ранее Newsvo сообщал, что в июне этого года в Череповце полицейские случайно обнаружили лабораторию по выращиванию конопли. Ее хозяин вел себя странно, беседуя с правоохранителями, и из-за этого те решили проверить его гараж.