«Партизанская деревня» появилась в музее парка Победы в Череповце

13.09.2019 [Культура]

Новая экспозиция —  «Партизанская площадка» — открылась в парке Победы в Череповце.  Ее авторы решили воссоздать атмосферу партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны. Они построили три разных шалаша из ели и елового лапника: шатровый, в виде тоннеля и шалаш-навес. Рядом с этими шалашами устроили костровище и лавочки вокруг него.

— Шалаши делали по чертежам и наставлениям, рекомендованным Наркоматом обороны для создания временных укрытий для партизанских отрядов и диверсионных разведывательных групп, — рассказал cherinfo.ru заведующий Музеем военной техники Александр Безруков. — Шатровый шалаш очень большой, он изготовлен из лапника. В центре его был очаг. Такие шалаши ставили во время длительных стоянок. Шалаш-туннель — исключительно для ночевок, он невысокий, хорошо вписывается в местность, хорошо маскируется, партизаны в таких шалашах спали. Он очень теплый, энергоемкий, очень быстр в изготовлении. Совсем простой вид шалаша — шалаш-навес. Его ставили на коротких стоянках. Такие навесы ставили вокруг огня, под ними сушили одежду, готовили еду, он хорошо защищает от дождя, ветра.

Среди жителей Вологодской области было немало участников партизанского движения. Именем одного из них — Бориса Осокина — носит одна из улиц Череповца. Борис Окинин родился в Устюженском районе, несколько лет учился в череповецкой школе № 1. В августе 1941-го записался добровольцем в партизанский отряд, а 15 декабря этого же года героически погиб, прикрыв свой отряд от немцев.

— В августе 1942 года в Вологде был сформирован партизанский отряд «За Родину» численностью сто человек, — говорит Анастасия Сугробова, научный сотрудник Музея военной техники, — Костяк отряда составили кадровые военные, но большинство партизан были людьми без военной подготовки. После обучения партизаны отправились на Онежское озеро, где Красная армия сражалась с финскими войсками. По официальным данным, отряд «За Родину» уничтожил четыре гарнизона и более 700 вражеских солдат и офицеров.

Новая экспозиция станет наглядной иллюстрацией к рассказам экскурсоводов о жителях Вологодской области участвовавших в партизанском движении. «Партизанская деревня»  — это интерактивная площадка. Посетители могут зайти внутрь шалашей и посмотреть, как они устроены.

Ранее NewsVo сообщал, что полевые кухни трех разных модификаций пополнили экспозицию музея военной техники под открытым небом в Череповце:  КП-42М,  КП-2−48 и КП-125 — б

 

 

Тэги: ВОВ, война, музей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района
Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента
За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды
Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников
В Вологде пропала 12-летняя девочка
13.09.2019 [Общество]

В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной

553
0
13.09.2019 [Происшествия]

В Великоустюгском районе ночью подожгли шестиквартирный жилой дом

755
0
12.09.2019 [Общество]

«Следы, похожие на укус»: природа повреждений, найденных у третьеклассниц школы в Вологде, пока не определена

2023
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый мост через Шексну в Череповце получил название «Архангельский»
В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной
Вологжанина, распространявшего рекламу сайта по продаже наркотиков, оштрафовали на 4 000 рублей
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России
«Партизанская деревня» появилась в музее парка Победы в Череповце
В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса
В Бабаевском районе две фирмы предложили жителям установить новые окна в кредит, взяли деньги и пропали
 


12.09.2019 [Общество]

Музей детства откроется в Вологде к Новому году

992
0
13.09.2019 [БлогоVO]

Это у нас такая #доступнаясреда в здравоохранении

415
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

1455
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика