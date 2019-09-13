«Партизанская деревня» появилась в музее парка Победы в Череповце

Новая экспозиция — «Партизанская площадка» — открылась в парке Победы в Череповце. Ее авторы решили воссоздать атмосферу партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны. Они построили три разных шалаша из ели и елового лапника: шатровый, в виде тоннеля и шалаш-навес. Рядом с этими шалашами устроили костровище и лавочки вокруг него.

— Шалаши делали по чертежам и наставлениям, рекомендованным Наркоматом обороны для создания временных укрытий для партизанских отрядов и диверсионных разведывательных групп, — рассказал cherinfo.ru заведующий Музеем военной техники Александр Безруков. — Шатровый шалаш очень большой, он изготовлен из лапника. В центре его был очаг. Такие шалаши ставили во время длительных стоянок. Шалаш-туннель — исключительно для ночевок, он невысокий, хорошо вписывается в местность, хорошо маскируется, партизаны в таких шалашах спали. Он очень теплый, энергоемкий, очень быстр в изготовлении. Совсем простой вид шалаша — шалаш-навес. Его ставили на коротких стоянках. Такие навесы ставили вокруг огня, под ними сушили одежду, готовили еду, он хорошо защищает от дождя, ветра.

Среди жителей Вологодской области было немало участников партизанского движения. Именем одного из них — Бориса Осокина — носит одна из улиц Череповца. Борис Окинин родился в Устюженском районе, несколько лет учился в череповецкой школе № 1. В августе 1941-го записался добровольцем в партизанский отряд, а 15 декабря этого же года героически погиб, прикрыв свой отряд от немцев.

— В августе 1942 года в Вологде был сформирован партизанский отряд «За Родину» численностью сто человек, — говорит Анастасия Сугробова, научный сотрудник Музея военной техники, — Костяк отряда составили кадровые военные, но большинство партизан были людьми без военной подготовки. После обучения партизаны отправились на Онежское озеро, где Красная армия сражалась с финскими войсками. По официальным данным, отряд «За Родину» уничтожил четыре гарнизона и более 700 вражеских солдат и офицеров.

Новая экспозиция станет наглядной иллюстрацией к рассказам экскурсоводов о жителях Вологодской области участвовавших в партизанском движении. «Партизанская деревня» — это интерактивная площадка. Посетители могут зайти внутрь шалашей и посмотреть, как они устроены.

Ранее NewsVo сообщал, что полевые кухни трех разных модификаций пополнили экспозицию музея военной техники под открытым небом в Череповце: КП-42М, КП-2−48 и КП-125 — б