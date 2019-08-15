Три полевые кухни стали новыми экспонатами музея военной техники в Череповце

Полевые кухни трех разных модификаций пополнили экспозицию музея военной техники под открытым небом в Череповце: КП-42М, КП-2−48 и КП-125 — б

Самая старая модификация - КП-42М, такие кухни появились в 40-х годах прошлого века. Она представляет собой котел на 250 литров с ящиком для продуктов, отделение с дровами, сама печка, где прогорают дрова. Этот вид кухни может накормить одновременно 250 человек.

Два других экспоната — КП-2−48 и КП-125 — более поздней модификации, последняя даже используется до сих пор. Обе кухни многокотловые, то есть на них можно готовить сразу несколько блюд.

«Кухня КП-125 накормит почти 150 человек. На ней можно сразу три блюда готовить, еще и чай варить. Кухни уже в экспозиции, мы подготовили поясняющие таблички с техническими характеристиками, скоро их установим. Кухни привезли с „Северстали“, они в рабочем состоянии, но у нас это экспонаты. К юбилею Победы перекрасим в исторические цвета», — рассказал cherinfo.ru заведующий Музеем военной техники Александр Безруков.

Музей военной техники открыли в парке Победы Череповца в 2015 году. Как ранее сообщал Newsvo, при монтаже экспозиции в результате взрыва погибли 36-летний художник-дизайнер Череповецкого музейного объединения Антон Фокин и 26-летний сварщик Андрей Кузнецов. Они работали над установкой композиции к 70-летию Победы, элементами которой были "болванки" от снарядов. Работы проводились по контракту с мэрией Череповца.