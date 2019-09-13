Вологжанка Валерия Завьялова заняла пятое место на Чемпионате мира по полиатлону. Соревнования в дисциплинах троеборье и пятиборье прошли в Рязанской области. В них приняли участие более 160 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии.



Валерия Завьялова заняла пятое место в дисциплине пятиборье, куда входит бег на 100 и 200 метров, метание спортивного снаряда, стрельба и плавание (стометровка). По сумме всех пяти видов она набрала 396 очков, отстав от тройки лидеров на 26 баллов.



Ранее NewsVo сообщал, что в конце июня Валерия завоевала золото в этой дисциплине на Кубке России.