Спортсменка из Вологодской области Валерия Завьялова завоевала золото кубка России по полиатлону

Вологжанка Валерия Завьялова одержала победу на II этапе кубка России по полиатлону.



С 27 июня по 1 июля в станице Дииская, Краснодарского края, прошёл второй заключительный этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине пятиборье с бегом.



Валерия Завьялова из Вологодской области по сумме по пяти видам программы (стрельба, метание спортивного снаряда 500г., плавание 100 метров и бег на 100 и 2000 м) стала победительницей второго этапа с суммой 414 очков и заняла второе место по сумме двух этапов

