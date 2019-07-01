Спортсменка из Вологодской области Валерия Завьялова завоевала золото кубка России по полиатлону

01.07.2019 [Общество]

Вологжанка Валерия Завьялова одержала победу на II этапе кубка России по полиатлону.

С 27 июня по 1 июля в станице Дииская, Краснодарского края, прошёл второй заключительный этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине пятиборье с бегом.

Валерия Завьялова из Вологодской области по сумме по пяти видам программы (стрельба, метание спортивного снаряда 500г., плавание 100 метров и бег на 100 и 2000 м) стала победительницей второго этапа с суммой 414 очков и заняла второе место по сумме двух этапов
 

Тэги: золото, полиатлон

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