Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта с 25 сентября

Сроки открытия Пречистенской набережной для транспорта перенесли на 25 сентября, соответствующее постановление подписал мэр Вологды Сергей Воропанов. Речь идет об участке от улицы Лермонтова до Зосимовской.

Ранее Сергей Воропанов во время экскурсии по строящимся объектам в Вологде сказал, что эту часть набережной откроют для машин с 16 сентября.

До 25 сентября там должны установить дорожные знаки. В постановлении говорится, что движение открывают "в целях обеспечения подъезда транспортных средств к административным зданиям".

Напомним, этот участок стал пешеходным в мае 2016 года - постановление об этом было подписано Евгением Шулеповым, и в то время вопрос о проезде машин к зданиям этому не помешал. В ноябре 2015 года Евгений Шулепов писал, что с таким предложением к нему обратились жители. При этом зона стала пешеходной лишь формально: водители игнорировали знаки и продолжали там ездить и парковать свои автомобили.

Судя по новому постановлению, движение транспорта на этом участке открыли в обоих направлениях, поскольку в документе этот аспект не оговаривается. Однако когда в 2016 году обсуждалось, сделать этот участок пешеходным или оставить его проезжим, речь шла об одностороннем движении - от Лермонтова к Зосимовской.

Отметим, что мнения жителей о том, каким должен быть этот участок - пешеходным или проезжим - разделились. И до сих пор непонятно, почему за прошедшие три года администрация Вологды не сделала ничего, чтобы остановить нарушения автомобилистов на этой части набережной - например, можно было установить там полусферы, препятствующие проезду.