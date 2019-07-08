Вологжанина, пытающегося решить проблему с ПДД на Пречистенской набережной в Вологде, поддержали в соцсети

Жителя Вологды Кирилла Шелепина, который уже несколько лет добивается соблюдения правил дорожного движения на Пречистенской набережной, поддержали в соцсети.

- Сегодня в Вологде я увидел Супергероя! Он на набережной у пешеходного моста гонял проезжающие по пешеходной зоне авто. Один. Ну с коляской с ребёнком. Человек! Если однажды ты пойдёшь в политику, я отдам за тебя свой голос!!! Тут в ОВ через день пишут про этот участок дороги, мэру и Дгх пофиг, ментам пофиг. Человек! Я готов к тебе присоединиться по выходным с 16-00 до 20-00 (потом ребёнка купать), и иногда в рабочие дни. Если не Мы, то кто? - такое анонимное сообщение появилось 8 июля в группе "Онлайн Вологда".

Супергероем оказался Кирилл Шелепин. За прошедшие три года вологжане много раз обращали внимание городской администрации и ГИБДД на то, что зона стала пешеходной лишь формально, а на деле ее продолжают использовать водители. Несмотря на последние обещания городских властей исправить ситуацию, ничего не меняется. Из-за этого на дороге даже возникают конфликты.

Напомним, этот участок набережной стал пешеходным три года назад. Соответствующее постановление было подписано в администрации Вологды 17 мая 2016 года. В ноябре 2015 года Евгений Шулепов писал, что с таким предложением к нему обратились жители. В итоге с обеих сторон дороги были выставлены соответствующие знаки. Однако, сделав этот участок пешеходным, в городской администрации не хотят следить за тем, чтобы постановление соблюдалось. Водители игнорируют знаки и продолжают там ездить и парковать свои автомобили.

Более того, ПДД на Пречистенской набережной нарушают даже сами полицейские.

- Данный вопрос я обсуждал с генералом МВД Виктором Пестеревым, замом губернатора Андреем Тушиновым, мэром Сергеем Воропановым, и.о. начальника ДГХ Андреем Макаровским, сотрудником отдела транспорта Мартыновым С.В. Они все признают проблему - но решать ее не хотят, - рассказал Newsvo Кирилл Шелепин.

Это видео Кирилл снял на Пречистенской набережной летом 2018 года.

В прошлом году Кирилла на этом участке сбила женщина за рулем автомобиля, в этом году два раза пытались задавить. В воскресенье 7 июля Кирилл гулял на Пречистенской набережной с сыном, которого тоже чуть не сбил автомобиль. По словам вологжанина, сегодня он позвонил и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрею Макаровскому и напомнил о проблеме. Однако вместо того, чтобы пояснить, когда вопрос с движением на Пречистенской набережной будет решен, тот сказал Кириллу, что "надо следить за детьми".

Очередной нарушитель, которого Кирилл сфотографировал 7 июля.

В феврале 2019 года начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев ответил Кириллу, что велопешеходную дорожку на Пречистенской набережной уберут, однако прошло несколько месяцев, а проблему так и не решили.

Кирилл считает, что раз водители ежедневно нарушают там ПДД, то движение транспорта следует открыть, но при этом сделать шире тротуар:

- В идеале расширить бы там тротуар, а то не разойтись, особенно когда идешь с коляской.

Напомним, 8 июня 2018 года Кирилл Шелепин был на приеме у мэра Вологды Сергея Воропанова, и тот пообещал снова открыть движение автомобилей на Пречистенской набережной. Однако прошел еще один год, а все остается по-прежнему.