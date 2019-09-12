Пакет с коноплей изъяли полицейские у водителя в Череповце

В Череповце полицейские изъяли у водителя «Киа» пакет с коноплей. Проверку решили провести после того, как в отдел по борьбе с наркотиками поступила информация, что мужчина, который ранее уже попадался в поле зрения правоохранительных органов, хранит запрещенные растения.

Машину подозреваемого остановили на одной из улиц города. В багажнике полицейские нашли черный полиэтиленовый пакет, завернутый в куртку. Внутри оказались части растения, экспертиза показала, что это конопля массой 159 граммов.

— Водитель 1981 г. р. иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В разговоре с оперативниками череповчанин пояснил, что запрещенное вещество хранил для личного употребления, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце задержали мужчину, который вырастил в платяном шкафу пять кустов конопли.