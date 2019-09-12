Пакет с коноплей изъяли полицейские у водителя в Череповце

12.09.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские изъяли у водителя «Киа» пакет с коноплей. Проверку решили провести после того, как в отдел по борьбе с наркотиками поступила информация, что мужчина, который ранее уже попадался в поле зрения правоохранительных органов, хранит запрещенные растения. 

Машину подозреваемого остановили на одной из улиц города. В багажнике полицейские нашли черный полиэтиленовый пакет, завернутый в куртку. Внутри оказались части растения, экспертиза показала, что это конопля массой 159 граммов.

— Водитель 1981 г. р. иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В разговоре с оперативниками череповчанин пояснил, что запрещенное вещество хранил для личного употребления, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце задержали мужчину, который вырастил в платяном шкафу пять кустов конопли.

Тэги: конопля
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды
Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района
Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента
«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией
Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
11.09.2019 [Политика]

За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды

5171
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие» создаст консолидированные Центры обработки данных для компаний группы «Открытие»
В Великом Устюге подростка осудили за вымогательство и грабеж
Пакет с коноплей изъяли полицейские у водителя в Череповце
Вологодский военкомат оцифровывает документы участников Великой Отечественной войны
В Вологде подросток обокрал несколько дачных домиков
Следователи проверят информацию о покусанных грызунами школьниках в Вологде
В Кичменгско-Городецком районе украли 1,7 километра электропроводов
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»

2470
0
12.09.2019 [БлогоVO]

На уроке покусали крысы

12
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

1301
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика