Вологодский военкомат оцифровывает документы участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военкомата Вологодской области переводят документы фронтовиков Великой Отечественной войны в электронный формат. Оцифровано уже более 322 тысяч учётных карточек солдат и сержантов, а также личных дел офицеров, призванных на службу с 1941 по 1945 г.г. На основе этих документов создаётся электронная база ветеранов.



«Так, в электронном документе учитывается фотография, воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и призыва, а также награды на каждого ветерана. В случае отсутствия какой-либо информации, сотрудниками направляются запросы в различные архивы», — сообщает пресс-служба Западного военного округа.



В работе над базой принимают участие жители Вологодской области — потомки фронтовиков. Они уточняют данные о своих родственниках.



Работы продолжаются. Ежедневно база пополняется документами на более чем 1000 участников войны. Оцифрованная информация появится на сайте проекта «Дорога памяти».

Как ранее сообщал Newsvo, вблизи села Ошта этим летом проходила экспедиция Российского военно-исторического общества и Вологодского объединения поисковиков. Удалось поднять останки 25 красноармейцев, а также найти пять смертных медальонов, два из которых уже удалось прочитать. Известно, что боеприпасы были найдены в местах раскопок.